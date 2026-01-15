В Кремле потребовали принять меры по недопущению гибели младенцев в роддомах

Песков: необходимо принять меры по недопущению гибели младенцев в роддомах

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Решено также, что трагическую ситуацию в Новокузнецке необходимо тщательно расследовать.

В Кремле отреагировали на трагедию в новокузнецком роддоме, где в начале января погибли девять новорожденных. Об этом сообщил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«Это трагическое развитие ситуации. И сейчас очень важно принять меры по недопущению в дальнейшем повторения таких ситуаций», — заявил Песков журналистам.

Он подчеркнул, что необходимо выяснить все причины произошедшего. Также пресс-секретарь президента выразил соболезнования родителям умерших младенцев.

В начале января в родильном отделении городской клинической больницы № 1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. По данным СМИ, дети страдали от тяжелой недоношенности и врожденных патологий.

Акушерский стационар был временно закрыт для приема 13 января из-за вспышки респираторной инфекции среди персонала и пациентов. Примечательно, что следственные органы проводят проверку по факту гибели детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что следствие попросило арестовать и. о. завотделением роддома Новокузнецка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.