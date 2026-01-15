Ракова: востребованность подготовки к ЕГЭ в МЭШ выросла вдвое

Фото: Департамент образования г. Москвы

Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2026 года.

Столичные ученики и педагоги за прошедший год более 1,2 млн раз обратились к подборке «Подготовка к ЕГЭ» в библиотеке «Московской электронной школы». Показатель вырос в два раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«МЭШ» — это один из главных участников столичного образовательного процесса, который непрерывно обновляется и предлагает удобные и понятные инструменты обучения для школьников. В 2023 году для столичных старшеклассников был запущен сервис «Экзамены» в электронном дневнике, где собраны все материалы для успешной подготовки к ЕГЭ. Кроме того, ребятам доступна отдельная подборка в библиотеке учебных материалов. В 2025 году ее востребованность выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Ученики и учителя обратились к «Подготовке к ЕГЭ» более 1,2 миллиона раз. Самыми популярными направлениями для изучения оказались русский язык, профильная математика и информатика», — рассказала Анастасия Ракова.

Подборка включает ежегодно обновляемые видеоразборы заданий, подготовленные ведущими педагогами столицы. В материалах разбираются сложные темы и типичные ошибки, а также представлены видеоразборы для подготовки к единым городским контрольным работам в формате ЕГЭ. Контент публикуется заранее, чтобы выпускники могли системно отработать темы.

Подборка «Подготовка к ЕГЭ», включающая в себя видеоразборы для подготовки к единым городским контрольным работам в формате ЕГЭ, размещена на главной странице библиотеки «МЭШ» на портале school.mos.ru и доступна в мобильном приложении «Библиотека «МЭШ».

Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2026 года на портале mos.ru. До завершения записи участники могут изменять перечень экзаменов, после — только через обращение в Государственную экзаменационную комиссию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.