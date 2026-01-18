Тайное братство в структурах Британии: полицейских заставляют присоединяться к масонам

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

Это помогает сотрудникам правопорядка продвигаться по службе.

Бывший высокопоставленный сотрудник столичной полиции Великобритании рассказал об огромном влиянии масонов на правоохранительную и судебную системы страны. Об этом сообщает Daily Mail.

В британской столице разгорается скандал вокруг членства сотрудников правопорядка в секретных организациях, что стало поводом для масштабной проверки со стороны руководства Скотленд-Ярда.

Бывший высокопоставленный офицер, пожелавший сохранить анонимность из-за опасений мести, заявил, что лондонская полиция буквально пропитана масонскими связями, которые серьезно влияют на продвижение по службе и объективность правосудия.

По его словам, более 300 сотрудников уже признались в принадлежности к иерархическим братствам после того, как глава ведомства сэр Марк Роули ввел обязательное декларирование таких связей.

Собеседник издания подчеркнул, что это лишь верхушка айсберга, так как реальное число «вольных каменщиков» в погонах значительно выше, и они оказывают давление на тех, кто отказывается вступать в их ряды.

Автор материала поделился личным опытом, вспомнив, как в конце 1970-х годов его отказ присоединиться к ложе поставил крест на карьерных амбициях. Он утверждает, что ответы на экзаменационные тесты для получения звания инспектора систематически передавались «своим», из-за чего талантливые, но независимые кадры оставались за бортом.

В судебной системе, включая адвокатов и судей, ситуация обстоит не лучше. Экс-полицейский считает, что секретность таких союзов недопустима для лиц на государственной службе, так как она создает конфликт интересов.

Сейчас масонская ложа пытается оспорить действия Марка Роули в суде, называя их дискриминацией, однако сторонники прозрачности настаивают: британское правосудие XXI века не должно зависеть от тайных рукопожатий.

