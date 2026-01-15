Британский блогер разогнал мусорный бак до рекордной скорости

В Британии разогнали мусорный бак до 90 километров в час

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Контейнер оснащен двигателем от мотоцикла.

Британский блогер буквально докатился до книги рекордов. И сделал это на мусорном баке.

Мужчина проехал на нем с невероятной скоростью — почти в 90 километров в час. Контейнер прошел серьезные модификации. За основу британец взял двигатель мотоцикла, добавил в конструкцию велосипедное сидение и руль. Сам изобретатель признался, ему было страшновато, но ради рекорда пришлось рискнуть и пощекотать себе нервы.

Ранее 5-tv.ru писал, что редкий экземпляр первого выпуска Action Comics № 1, в котором в 1938 году впервые появился Супермен, был продан частному коллекционеру за рекордные 15 миллионов долларов (около 1,1 миллиарда рублей). Об этом сообщили на сайте аукционного дома ComicConnect, выступившего брокером сделки.

Как отметил президент Metropolis/ComicConnect Винсент Зурцоло, проданный экземпляр получил оценку 9.0 из 10, что считается высшей категорией сохранности для подобных изданий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.