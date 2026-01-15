На страже интересов страны: Следственный комитет РФ отмечает 15 лет со дня создания

Следственный комитет РФ отмечает 15 лет со дня создания

За это время орган стал одним из важнейших звеньев правоохранительной системы России.

Сегодня 15-летие отмечает Следственный комитет России, который раньше не был самостоятельным ведомством.

Президент РФ Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме отметил, что за эти годы орган стал одним из важнейших звеньев правоохранительной системы нашей страны. По словам президента, сотрудники ведомства твердо стоят на страже интересов государства, защищают права и свободы наших граждан, вносят серьезный вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Отдельные слова благодарности российский лидер направил следователям, которые работают в зоне СВО и расследуют преступления неонацистов в новых регионах. За время существования сотрудники СК раскрыли более полутора миллионов правонарушений и смогли добиться возмещения ущерба на триллион рублей.

