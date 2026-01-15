На создание российского аналога «Виагры» впустую потратили около миллиарда рублей

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru

За десять лет препарат так и не создали.

На создание российской «Виагры» впустую потратили около миллиарда рублей. Как пишут «Известия», Счетная палата, которая проверяла реализацию проекта, пожаловалась в Генпрокуратуру.

Ревизоры выяснили, что за десять лет стоимость разработки выросла в несколько раз, а цель до сих пор не достигнута. При этом появилась информация, что готовый препарат и вовсе могут передать частной компании.

