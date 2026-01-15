Снежный апокалипсис: как справляются с ударом стихии на Камчатке

Фото, видео: Ульяна Памшева/ТАСС; 5-tv.ru

В магазинах полуострова уже ощущается нехватка продуктов.

Уже два человека стали жертвами стихии на Камчатке. Они оказались погребены под снежными завалами, которые сошли с крыш домов. Именно из-за этого на полуострове объявлена лавинная опасность. Повсюду ревут сирены. Многие люди оказались заблокированными в своих домах. Медикам приходится нести пациентов на руках.

Школы давно ушли на удаленку, трассы перекрыты, а в магазинах уже ощущается нехватка продуктов. Подвозить их просто невозможно. Корреспондент «Известий» Александра Мостовая продолжит.

Снежный апокалипсис на Камчатке. В городе объявлена лавинная опасность. На улицах воюют сирены. Людей призывают не выходить из дома.

Стало известно о первых жертвах непогоды. Погиб спасатель, 60-летний Игорь Быков. Он работал в Центре управления в кризисных ситуациях. Сам помогал людям. Он возвращался домой, и оказался под лавиной снега с крыши. Второй погибший — пенсионер

«В этот раз частный сектор, одноэтажный дом, сошел снег с крыши и завалил мужчину. Спасатели и медики вовремя прибыли на помощь, пытались провести реанимационное мероприятие, но, к сожалению, безуспешно.», — отметил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Десятки человек попали в ловушку в одном из магазинов. С крыши сошла лавина, которая засыпала все выходы и парковку с автомобилями. Покупатели и продавцы оказались заблокированы. Циклон парализовал улицы. Видимость нулевая.

Общественный транспорт полностью остановился, отменены пригородные и межмуниципальные автобусные рейсы, дороги сразу в нескольких районах перекрыты. Администрация города и края задействовала служебный автопарк. На маршрут по заснеженным улицам вышли даже высокопроходимые автомобили Росгвардии.

В усиленном режиме сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Машины цепляют на буксир, чтобы помочь водителя проехать. Из-за стихии часть жителей оказалась отрезана от внешнего мира.

Из-за сильного снегопада школьникам продлили каникулы, а предприятия перешли на удаленный режим работы. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

