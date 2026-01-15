«Формирует зацикленность на болезни»: как обсуждать проблемы здоровья с детьми

Терапевт Калашникова: нельзя обсуждать с детьми болезни и смерть

Чтобы избежать негативных установок и ипохондрии, следует правильно подходить к разговору на медицинскую тему с младшим поколением.

Детей пугают темы, связанные с болезнями и смертью. Об этом 5-tv.ru рассказала поведенческий терапевт и профессиональный коуч Елена Калашникова.

Эксперт отметила, что при ребенке необходимо избегать пугающих подробностей заболевания, описания симптомов, неточных диагнозов, тревожных, непрофессиональных выводов, которыми часто грешит старшее поколение.

«Эти темы могут вызывать сильные страхи у детей, у них могут появляться всякие катастрофические мысли, сформироваться зацикленность на какой-то болезни», — рассказала терапевт.

Особенно это вредит детям младшего возраста, подчеркнула Калашникова. Если же разговор о болезнях уже состоялся, нужно обязательно показать и позитивную сторону — рассказать об эффективном лечении и перспективах выздоровления. Кроме того, при общении с детьми никогда нельзя манипулировать своим самочувствием в духе «будешь так себя вести, у мамы будет сердечный приступ».

