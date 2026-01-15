Жительница Филиппин четыре года молилась Шреку и не собирается останавливаться

На Филиппинах женщина принимала Шрека за Будду и четыре года ему молилась

Она ежедневно просила персонажа мультика о заступничестве.

Женщина из Манилы на протяжении четырех лет по ошибке возносила молитвы фигурке мультипликационного героя Шрека, принимая его за Будду. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Жительница столицы Филиппин приобрела небольшое изваяние зеленого цвета в местной лавке еще четыре года назад. Из-за округлых форм и умиротворенного выражения лица она была абсолютно уверена, что покупает священное религиозное изображение.

Все это время хозяйка дома относилась к предмету с глубочайшим почтением, установив его на почетное место в своем домашнем святилище, где ежедневно зажигала благовония и просила о заступничестве.

Правда вскрылась совершенно случайно, когда один из друзей женщины посетил ее дом и заметил странный объект поклонения. Знакомый объяснил ей, что фигурка, напечатанная на 3D-принтере, не имеет никакого отношения к религии, а является лишь копией известного во всем мире анимационного персонажа.

Несмотря на открывшееся недоразумение, филиппинка не спешит расставаться с предметом. Она заявила, что продолжит почитать изваяние, поскольку считает этого героя мультфильма очень добросердечным существом.

