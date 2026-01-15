Сам виноват: китайская акушерка случайно отрезала палец новорожденному

Фото: 5-tv.ru

В китайской провинции Цзянсу во время проведения операции кесарева сечения акушерка случайно лишила новорожденного мальчика среднего пальца на левой руке. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

О случившемся отцу ребенка сообщили лишь спустя два часа после завершения хирургического вмешательства. По словам медсестры, совершившей роковую ошибку, трагедия произошла в момент перерезания пуповины. Женщина попыталась оправдаться тем, что младенец внезапно пошевелил рукой, из-за чего его пальцы оказались в зоне работы медицинского инструмента.

Врачи не смогли сразу оказать необходимую помощь на месте, поэтому пострадавшего младенца пришлось экстренно перевозить в другие медицинские учреждения. Ребенок перенес две транспортировки, прежде чем его приняли в крупном медицинском центре — Народной больнице № 9 города Уси.

Этот госпиталь находится примерно в 300 километрах от места рождения мальчика. Там специалисты провели сложнейшую операцию по реплантации конечности, пытаясь восстановить функциональность кисти. Отец новорожденного отметил, что его супруга находится в крайне подавленном и смятенном состоянии из-за произошедшего.

На данный момент за состоянием младенца после операции наблюдают врачи. Семья ожидает официальных разъяснений от администрации лечебного учреждения, где произошел инцидент.

