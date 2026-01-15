Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Эксперты рассказали, что нужно для этого сделать, не потеряв деньги.

Как правило, метели и снегопады не могут являться основанием для выговора и увольнения с работы в случае прогула. URA.RU рассказали, в каких случаях работник имеет право остаться дома.

Как рассказал главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков, во время сильных снегопадов, наводнений, пожаров и других чрезвычайных ситуаций в нашей стране сотрудник имеет право не выйти на работу, если он предупредил об этом своего руководителя.

В качестве подтверждения можно показать официальные данные метеослужб, сообщения дорожных и транспортных служб, а также статьи в СМИ. Эти данные могут пригодиться даже в суде с работодателем, если до такого дойдет. Как отметил Безюков, в данных ситуациях судебные инстанции обычно поддерживают работника и не позволяют уволить за прогул.

Что касается оплаты за такие дни, то они оплачиваются не ниже двух третей оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя (статья 157 ТК РФ). Кроме того, факт простоя и его продолжительность необходимо зафиксировать документально — тогда выплата будет гарантирована.

Чтобы оформить такой документ, сначала нужно зафиксировать факт отсутствия сотрудника на рабочем месте, после чего он должен в течение двух рабочих дней на бумаге описать причину неявки. После этого издается приказ о простое по причинам, не зависящим от сотрудника.

Юрист Илья Русяев отметил, что привлечь к дисциплинарной ответственности за опоздание из-за непогоды можно, но только если работодатель докажет, что работник мог прийти вовремя, но не сделал этого по своей вине. Если вины нет, то опоздание — не проступок в данном случае.

Если сотрудник опоздал на работе менее чем на четыре часа, то прогулом это также признать нельзя и уволить за такое тоже нельзя. Максимум начальник может сделать замечание или выговор. Сам работник должен будет доказать, что именно плохая погода помешала ему добраться вовремя.

