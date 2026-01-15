СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Удар по самолету нанесли с применением американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела, связанного с приказом сбить военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились пленные боевики ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что фигурантом дела является командир 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман*, который заочно привлечен к ответственности по обвинению в совершении террористического акта.

В ходе следствия установили, что удар по самолету нанесли с применением американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Дзямана объявили в международный розыск.

Катастрофа Ил-76 произошла 24 января 2024 года на территории Белгородской области. Самолет перевозил шестерых членов экипажа, 65 украинских пленных боевиков, направлявшихся на обмен, а также трех российских военнослужащих, которые осуществляли сопровождение. В результате крушения никто не выжил.

Ранее, писал 5-tv.ru, командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за приказ сбить Ил-76.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.