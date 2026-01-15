В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В аэропорту «Гумрак» в Волгограде введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Волгоград (Гумрак). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточняет Кореняко. До этого жителей региона оповестили об угрозе атаки беспилотников. В аэропорту ввели план «Ковер». Ночью в Волгоградской области отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать транспортные и энергетические объекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России. По данным Минобороны, наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью, где силы ПВО уничтожили 19 целей. Еще шесть беспилотников перехватили над территорией Брянской области, пять — над Волгоградской областью.

