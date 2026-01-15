Театр как судьба: каким запомнят Игоря Золотовицкого близкие, ученики и сцена

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Его уход стал личной утратой для тех, кто десятилетиями называл МХТ имени Чехова своим домом.

Смерть заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого стала тяжелым ударом для всей театральной среды. Коллеги из МХТ имени Чехова назвали его уход невосполнимой потерей и признались, что сегодня осиротели не только его родные, но и огромная театральная семья — коллеги, ученики и друзья.

В некрологе артисты МХТ подчеркнули, что Золотовицкий был для театра не просто ведущим актером, но и человеком, вокруг которого всегда концентрировались тепло, поддержка и радость. Его называли «нашим родным человеком, генератором радости и добра», вспоминая, что именно ему первым звонили в трудные моменты — а если не звонили, он сам предлагал помощь.

Человек, который держал театр вместе

Игоря Яковлевича вспоминают как артиста редкого обаяния и человека необыкновенной душевной щедрости. С ним, по словам коллег, всегда было легко и спокойно. Он знал театр изнутри — его историю, традиции, легенды, закулисные байки и анекдоты — и щедро делился этим знанием с учениками и друзьями.

Особенно горьким его уход стал для тех, кто видел Золотовицкого в последние месяцы. Болезнь развивалась стремительно: онкология буквально сожгла его за полгода. Еще в мае Игоря Золотовицкого видели на премии «Признание», где награждают работников театра за многолетний труд. Он вел церемонию, был в хорошем настроении, шутил, как всегда, легко и остроумно. Никто тогда не мог предположить, что это будет одна из его последних публичных церемоний.

Память о педагогах

Во время той церемонии среди награжденных была заслуженная артистка России Галина Морачева — выпускница легендарного курса Школы-студии МХАТ 1959 года. Говоря о ней, Золотовицкий вспоминал особую эпоху театрального образования.

«Это тот легендарный курс, где все выпускники со временем получили звания — заслуженных и народных артистов: Вячеслав Невинный, Татьяна Лаврова, Алла Покровская, Евгений Лазарев, Александр Лазарев, Анатолий Ромашин, Альберт Филозов, Владимир Кашпур… Ни до, ни после в истории Школы-студии подобного не было. Когда я учился, Галина Ивановна трогательно заботилась о нас, студентах. Мы были бедными и голодными. Галина Ивановна нас подкармливала. Варила нам пиво, в которое добавляла яйцо. Это было очень вкусно», — рассказывал он о студенческих годах.

Один театр и одна любовь

При всей популярности и мужском обаянии Игорь Золотовицкий был однолюбом. Еще в юности он женился на актрисе Вере Харыбиной, которая позже стала режиссером и педагогом. Вместе они прожили почти сорок лет.

Супруги преподавали в Школе-студии МХАТ, вместе выходили на сцену МХТ имени Чехова в спектаклях «Дом», «Весы», «Винни-Пуховские чтения», «Дуэль». Именно Золотовицкий привел Веру Харыбину в Художественный театр и в Школу-студию.

Два сына и продолжение пути

В семье Золотовицких выросли два сына — Алексей Золотовицкий и Александр Золотовицкий. Оба окончили режиссерский факультет ГИТИСа, младший Александр также учился в Школе-студии МХАТ.

Старший сын стал лидером музыкальной группы Fire Granny, которую основал вместе с братом. Младший, предпочитающий, чтобы его называли Сашей, ставит нежные и философские детские спектакли.

Прощание

Игорь Золотовицкий скончался 14 января на 65-м году жизни. Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в субботу, 17 января. В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени Чехова. В 13:00 пройдет отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. В тот же день Игоря Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище.

