«Ситуация под контролем»: главврач высказался о проверке в новокузнецкой больнице

Отстраненный от должности главврач больницы в Новокузнецке остается на рабочем месте

Фото: © РИА Новости/Светлана Шереметьева-Шерстнёва

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Руководитель медучреждения остается на рабочем месте, несмотря на отстранение от должности.

Главный врач больницы в Новокузнецке Виталий Херасков, где в родильном отделении скончались девять новорожденных, заявил, что с пониманием относится к своему временному отстранению. В комментарии RT он отметил, что включился в работу сразу после того, как узнал о произошедшем.

О гибели девяти младенцев в роддоме № 1 стало известно утром 13 января. Руководство медицинского учреждения приняло решение закрыть стационар на карантин. На фоне начавшихся проверок Виталия Хераскова отстранили от должности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Для выяснения обстоятельств трагедии глава Минздрава направил в Кузбасс группу специалистов из Москвы. Кроме того, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее высказал мнение, что причиной случившегося, по совокупности признаков, могла стать бактериальная инфекция.

Сам Херасков подчеркнул, что в ходе проверок в больнице не было выявлено вирусной инфекции, которая могла бы объяснить гибель новорожденных. По его словам, каждую смерть рассматривают отдельно, с учетом индивидуальных медицинских показателей.

«Они (дети. — Прим.ред.) действительно все непростые, с недоношенностью, каждый со своими заболеваниями. Самое главное — сейчас нет опасности. Ни для беременных, ни для горожан в целом», — пояснил он.

Главврач также сообщил, что, несмотря на отстранение, продолжает находиться на рабочем месте. В настоящее время, по его словам, под усиленным медицинским наблюдением в больнице остаются пятеро новорожденных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.