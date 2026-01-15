Ученые доказали, что при температуре 37,2 мужчинам действительно плохо

Фото: 5-tv.ru

Исследователи обнаружили реальные медицинские факторы, объясняющие, почему сильный пол переносит инфекции тяжелее женщин.

Мужской организм действительно может острее реагировать на вирусные заболевания из-за гормональных особенностей и специфики иммунного ответа. Об этом сообщает Texas Health Resources.

Канадский исследователь Кайл Сью решил выяснить, есть ли научное обоснование у феномена так называемого «мужского гриппа», когда обычное недомогание приковывает представителей сильного пола к постели.

«Устав от обвинений в преувеличении, я изучил имеющиеся доказательства, чтобы определить, действительно ли мужчины испытывают более тяжелые симптомы и может ли это иметь эволюционную основу», — подчеркивает эксперт.

В ходе работы он проанализировал данные Всемирной организации здравоохранения и результаты экспериментов на животных, чтобы понять, не преувеличивают ли мужчины свои страдания.

Согласно результатам исследования, эстроген помогает женщинам снижать уровень вирусной нагрузки в организме и активнее подавлять симптомы болезни. Эксперименты на мышах показали, что у самок более выражена реакция на инфекцию, которая позволяет эффективнее справляться с патогенами.

В то же время у мужчин наблюдается более высокий уровень гормона стресса кортикостерона, что может влиять на тяжесть протекания болезни.

Дополнительные сложности создает и поведенческий фактор: врачи отмечают, что мужчины часто затягивают с обращением за медицинской помощью. Доктор Мин Нги из Texas Health Southwest Fort Worth подчеркивает, что лечение для обоих полов принципиально не отличается, однако игнорирование первых признаков болезни у мужчин часто приводит к осложнениям, таким как пневмония.

Женщины репродуктивного возраста демонстрируют лучший иммунный ответ на простуду, чем их сверстники-мужчины. Статистика в США также подтверждает, что риск госпитализации и летального исхода от гриппа среди взрослого мужского населения выше, что окончательно переводит разговоры о «мужской простуде» из разряда шуток в область доказательной медицины.

