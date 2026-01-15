Лекарство от здоровья: чем опасны капли для глаз с маркетплейсов

Фото, видео: 5-tv.ru

Интернет-магазины заполнены продукцией, которая может серьезно ударить по зрению.

Треть всех глазных капель, которые продаются на российских маркетплейсах, опасны для здоровья. Как установила проверка, интернет-магазины завалены контрафактом из Индии и Японии. Бойкая торговля так называемыми «лекарствами» идет без лицензии. А у половины препаратов нет даже инструкции на русском языке.

Но, как утверждают продавцы, эта жидкость способна вернуть зрение. К каким последствиям может привести лечение такими каплями — увидел корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Лечить близорукость, снимать воспаление или спазм глаз десятки тысяч россиян взялись опасными препаратами. Интернет-магазины заполонили капли сомнительного происхождения.

«После того как закапала, глаза покраснели и начало жечь», — написала в отзывах одна покупательница.

«После десятидневного курса пошла аллергия, веки опухают очень сильно и зудят», — призналась другая.

«Глаза выжигает как мазь „Звездочка“, покраснения глаз вообще не снимает», — возмутилась еще одна женщина.

После масштабной проверки антиконтрафакта стало ясно, что за удобством онлайн-покупок скрывается поток нелегальных глазных капель. Из 131 препарата 43 оказались незарегистрированными. Для 21 наименования были аннулированы декларации соответствия, еще 21 упаковка поставлялась без информации на русском языке, что является прямым нарушением закона.

«Проблемы со зрением, по статистике, у каждого третьего россиянина, почти каждый из нас проводит по шесть-восемь часов за экранами. Я сам ношу очки с детства и знаю, что такое ощущение сухости и спазм глаз. Для многих спасение — именно специальные капли, вот только путь к ним часто лежит не через кабинет врача, далеко не все идут за рецептом», — сообщил корреспондент.

Покупатели ищут в интернете легкое решение, надеясь на чудо-средство. Продавцы же охотно подыгрывают, наделяя обычные капли громкими, почти фармацевтическими свойствами, и обещая «вылечить».

«Отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие качество. В описании заявляются такие показания, как воспаления, покраснения, конъюнктивит», — заявил руководитель центра защиты правообладателей международной ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко.

При этом на упаковке предусмотрительно прописано, что средство медпрепаратом не является. Некоторые продавцы даже не указывают, что это глазные капли, какие-то и вовсе выдают за косметическое средство, а именно тоник. Все, чтобы не пришлось получать регистрацию, процедура это долгая и требует детальной проверки состава.

«Капли заявлялись как имеющие терапевтические свойства, был заявлен эффект при лечении тяжелых заболеваний, таких как катаракта, глаукома. Большой спрос, мы видим, что реализация идет на большие суммы», — добавил Носенко.

Бизнес большинства продавцов зарегистрирован как оптовая продажа пищевых продуктов, что уже вызывает вопросы. Когда человек покупает такое средство, он играет в русскую рулетку, в лучшем случае это будет дистиллированная вода, в худшем — раствор с опасными компонентами. Последствия непредсказуемы.

«При таком заболевании, как глаукома, опасность в том, что человек ослепнет невозвратимо. Поверхность глаза покрыта очень тонким слоем защиты, который очень чувствителен к PH-среде, которую мы закапываем, этот эпителий просто может слущиваться», — объяснила профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Первая реакция на обнаруженные препараты уже есть, крупные интернет-площадки уже заявили о том, что изучат ситуацию и усилят контроль, а пока частично остановили продажу таких капель.

«Компания запустила внутреннюю проверку по реализации данной категории товаров на площадке и дополнительно запросила декларации соответствия у продавцов. На данный момент часть карточек скрыта с витрины», — сообщила представитель маркетплейса.

Общественники уже направили запрос в Росздравнадзор. От того, насколько оперативно будут приняты меры, зависит и то, сколько людей успеют купить опасный товар.

