Женщина приехала в украинскую столицу навестить больную мать.

Преступный киевский режим не только отказывается от диалога. Силовики Зеленского используют откровенные бандитские методы в отношении мирных граждан. В Киеве фактически похитили и отправили за решетку директора ялтинской школы. Она была вынуждена приехать на Украину, чтобы помочь своей матери, прикованной к постели. Педагога показательно задержали как опасного преступника.

И это не единственный подобный случай за последнее время. Чем простые российские учителя угрожают национальной безопасности Украины — выяснила корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Архивные кадры лета 2025 года, на них директор ялтинской школы поздравляет своих выпускников. На свежих фотографиях женщина находится в окружении сотрудников СБУ. Обучение детей в крымских школах по российским стандартам — незаконно и строго наказуемо, звучит абсурдно, но именно так считает украинская сторона.

Светлана Турлакова уже 14 лет работает директором школы в Ялте и почти всю свою жизнь посвятила педагогике. В Киеве у нее осталась мать-инвалид, именно там женщину и задержали. Знакомые Светланы в разговоре с «Известиями» рассказали о том, что она была просто вынуждена поехать туда.

«Мама себя совсем стала плохо чувствовать. Светлана Николаевна всегда очень трепетно о ней говорила и постоянно ее вспоминала, любовь к маме натолкнула ее на эту поездку», — объяснила мама ученицы ялтинской № 14 школы Мария Сорокина.

Возможно, это была ее последняя встреча с пожилой матерью. Турлакову задержали прямо в ее квартире, ей грозит киевская тюрьма. По версии СБУ, поймана «опасная преступница».

«Директорша» лично утверждала учебные планы и документы в соответствии с российскими образовательными стандартами, тем самым выполняла приказы представителей страны-агрессора», — это официальная позиция киевского режима.

Вот так выглядит рабочее место человека, который якобы угрожает безопасности Украины. Вот такие небольшие классы. Действительно, все стандартно, в том числе и учебный процесс. Но на Украине этот самый «стандарт» почему-то считается преступлением.

«Человек, который ведет за собой школу, коллектив, детей, родителей, объединяет всех, решает все вопросы. И без нее нам, конечно, очень тяжело. Мы переживаем», — сказала заместитель директора ялтинской средней школы № 14 Ирина Конева.

И это далеко не первый случай необоснованных задержаний россиян. Прямо сейчас решается судьба археолога Александра Бутягина, которому украинская сторона предъявляет выдуманные обвинения, а именно проведение якобы незаконных раскопок в Крыму, за это ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Широкую огласку в начале года получила история заведующей детсадом из Макеевки. Обвинения те же: внедрение российских стандартов образования.

