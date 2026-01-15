Музыкальное будущее: кто из артистов будет задавать тренды в 2026 году

В 2026-м музыкальные тренды в России будут задавать TERELYA и Джон Гарик

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Смелые музыкальные эксперименты и готовность к нестандартным творческим решениям станут определяющими факторами успеха для российских исполнителей в ближайшее время.

Исполнители TERELYA и Джон Гарик станут главными законодателями моды в отечественной индустрии в 2026 году. Об этом сообщает шеф-редактор платформы «КИОН Музыка» Денис Савельев, передает Газета.ру.

По словам эксперта, современная аудитория все чаще отдает предпочтение тем звездам, которые не боятся транслировать через свое творчество сложные эмоции и внедрять креативные подходы, способствуя глобальной модернизации всей музыкальной сферы в стране. Специалист подчеркнул, что именно такие артисты формируют актуальную повестку и задают вектор развития для всего рынка.

Особое внимание Савельев уделил Джону Гарику, охарактеризовав его как «новое дыхание русского рэпа».

«Самобытные панчи, тексты, в которые хочется погрузиться, уверенный флоу и смелый продакшн со знакомыми широкой публики сэмплами наверняка помогут исполнителю обрести в новом году всеобщую популярность», — отметил эксперт.

Также специалист выделил певицу TERELYA, назвав ее творчество ярким примером возвращения качественного поп-рока в стилистике нулевых годов.

«Ироничные, наблюдательные тексты сочетаются с современными аранжировками, которые звучат свежо и актуально. В 2026-м артистка может стать важным мостом между ностальгией и новым звуком», — добавил Савельев.

Список перспективных новичков, по мнению редактора, дополняют «хип-хоп фрешмен» пазнякс, исполнительница Размаха, группы Dog Wave и Hodila Izba, а также ретро-рокеры «Диктофон», певица ГЛУМ и дуэт XRUSTALIC.

При этом эксперт указал, что опытные представители сцены тоже не остаются в стороне от изменений. В частности, Thomas Mraz и LIZER успешно интегрируют новые веяния в свою музыку. Ранее Савельев также положительно оценил работу Олега ЛСП и SODA LUV, отметив их способность обновлять звучание, сохраняя при этом узнаваемую личную идентичность.

