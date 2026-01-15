Коварная подмена: гинеколог тайно стал отцом тройняшек пациентки

В Нидерландах женщина не знала, что родила тройняшек от гинеколога

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обман вскрылся из-за систематических злоупотреблений специалиста.

В Нидерландах апелляционный суд встал на сторону женщины, которая родила тройню после подмены спермы ее супруга биоматериалом лечащего врача. Об этом сообщает NL Times.

В клинику пострадавшая обратилась еще в 1985 году из-за проблем с фертильностью. Процессом руководил гинеколог Ян Вильдшут, под надзором которого в ноябре 1988 года на свет появились трое детей.

Обман вскрылся лишь спустя десятилетия, когда в 2019 году стало известно о систематических злоупотреблениях специалиста. Один из сыновей пострадавшей прошел генетическую экспертизу, результаты которой подтвердили, что их биологическим отцом является сам доктор Вильдшут.

В ходе слушаний женщина призналась, что осознание правды о зачатии стало для нее тяжелым ударом. По ее словам, это ощущалось как акт насилия, а сама она чувствовала себя лишь инструментом в руках врача — «машиной для размножения».

Апелляционная инстанция подчеркнула, что больница не обеспечила должный контроль за работой персонала и допустила ситуацию, при которой дети всю жизнь не знали правду о своем происхождении.

Ранее нижестоящий суд отклонил претензии семьи из-за сроков давности, однако теперь это решение отменено. Представители медучреждения пока изучают вердикт и готовят ответные юридические действия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.