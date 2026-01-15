«Она и глупая, и мудрая»: за что Дарья Сагалова любит роль Светы Букиной

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Актриса порассуждала о том, каково быть заложником одной роли и настолько ли это плохо для карьеры.

Героиня сериала «Букины» Света, которую сыграла актриса Дарья Сагалова, в последнее время воспринимается зрителями не так, как раньше. Да, девушка постоянно путала слова, неправильно применяла разные выражения, с трудом учится и все забывает, но в ней есть житейская мудрость. И с этим согласна Сагалова, которая с улыбкой и нежной ностальгией вспоминает времена на съемочной площадке проекта.

«Я не могу сказать, что ее раньше не понимали, ее и раньше понимали, мне кажется, и очень любили. Она и глупая, и мудрая, знаете, иной раз в женской глупости и есть мудрость», — отметила артистка на премьере шоу «Суперпозиция».

По словам актрисы, она бы ничего не изменила в своей Светке. Букину полюбила вся страна, и она получилась именно такой, как надо. Как призналась Сагалова, сейчас она бы уже не смогла сыграть такую девчонку.

«Зачем что-то менять, если она объективно любима, если она объективно понравилась, мне кажется, всему населению России, поэтому нет, конечно, я бы ничего не стала менять. Другой момент, что сейчас наверно я бы уже не смогла ее сыграть. Потому что просто у меня другой возраст, знаете, хороша ложка к обеду», — добавила она.

Дарья Сагалова не считает себя актрисой одной роли или ее заложником, в отличие от многих коллег, снимавшихся в популярных сериалах. Работу над «Букиными» она назвала увлекательной страницей жизни, за которую можно только благодарить. Как и за роль легендарной Светки Букиной.

«Знаете, я наоборот считаю, что это обалденная визитная карточка моя. Не у многих артистов есть такие визитные карточки, а вот у меня есть», — заключила артистка.

