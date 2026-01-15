Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

По словам певицы, она сама перерождалась 21 раз, и три ее жизни были «космическими».

Мнение, что певец Ваня Дмитриенко — реинкарнация поэта Сергея Есенина, не кажется просто фантазией заслуженной артистке России Кате Лель.

«Вы знаете, я ничему не удивлюсь, потому что каждый из нас проходит реинкарнацию, каждая душа наша. И у меня было очень много воплощений. Говорят знающие люди, что у меня была 21 жизнь, из которых три были космические, и остальные были земные жизни, воплощения. Где я только ни была и кем я только ни была. Притом я это очень сильно чувствую, и все знаки ведут к этому. Поэтому запросто, все что угодно может быть. Наши души бессмертны», — заявила Катя Лель на церемонии вручения Реальной Премии MusicBox.

Разговор о перевоплотившимся Есенине первыми завели поклонники Дмитриенко. Во-первых, внешне поэт и певец похожи, а во-вторых, определенный символизм обнаружили нумерологи. Русский классик родился 03.10.1895, а Дмитриенко 25.10.2005 — ровно через 110 лет. А еще молодой исполнитель появился на свет ровно через 80 лет после смерти Есенина. Кроме того, оба прославились в юности — поэт в 21 год, а его «реинкарнация» — в 16 лет.

В интервью корреспонденту 5-tv.ru Катя Лель, впрочем, в первую очередь отметила не мистическую сторону вопроса, а реальную. Она рассказала, что сотрудничала с молодым артистом и осталась в восторге. А потом по первому звонку Дмитриенко подарил билет на свой концерт дочери Кати Лель.

«Потрясающий парень... С ним мы пели кавер на мой хит „Мой мармеладный“. Очень уважительный, очень талантливый», — подчеркнула звезда.

А если вам не хватило сверхъестественного, ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Кати Лель на нашествие инопланетян. Готовьтесь, уже скоро! Артистка также рассказала, как нужно встречать гостей из космоса.

