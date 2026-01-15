«Это неправильно»: Илья Гуров выступил против «потребительского терроризма» на ПВЗ маркетплейсов

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Певец отметил, что порой передаривает подарки, но не позволяет себе возвращать в магазин ношенные вещи. В отличие от некоторых его коллег…

После Нового года селлеры, сотрудничающие с маркетплейсами, владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и производители товаров массово пожаловались на потребительский терроризм. Люди возвращают детские карнавальные костюмы, вечерние наряды, украшения. Кто-то сходил на мероприятие и компенсирует таким образом праздничные траты, а кто-то сдает подарки и получает свою выгоду.

Как рассказал корреспонденту 5-tv.ru певец и ведущий Илья Гуров на премьере фильма «Завербованный», так поступают и многие его коллеги. Артисты покупают концертные костюмы, отрабатывают так называемый новогодний чес, а потом возвращают вещи. Это, уверен Гуров, неуважение не только к продавцу, но и к человеку, который потом может получить ту же вещь на ПВЗ.

По словам артиста, важно думать не только о себе и своей выгоде, но и о производителях, людях, которые ведут бизнес и постоянно рискуют. Кроме того, уверен Гуров, закон кармы рано или поздно настигает «мошенников». Сам певец не сдает даже те вещи, которые ему не подошли. Лучше подарить одежду кому-то, постараться вписать в свой гардероб или перешить, чтобы потом все-таки использовать.

«Я против сдачи. Это все равно уже ношенная вещь, потом она после вас достанется кому-то. Я считаю, что это плохо, что это неправильно. И поставьте себя на место производителя товара. Хотели бы, чтобы так поступали с вами? Я против. Но подарки я передариваю, и это совершенно другое», — заключил Гуров.

