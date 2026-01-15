Мошенники обманывают россиян, изображая звонок из автошколы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Злоумышленникам будет нужен код, который придет на телефон.

У российских водителей новый экзамен на бдительность. Мошенники атакуют учеников автошкол. Аферисты звонят жертвам под видом руководства учреждения.

Они запрашивают код авторизации для записи на занятие, активации личного кабинета или подтверждения экзамена. Как только код передан — в ход идет стандартная цепочка: имитация взлома, сообщение о якобы утечке данных и появление сотрудников полиции, которые убеждают «спасти деньги».

Также мошенники создают фейковые сайты популярных автошкол.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интервал между теорией и практикой при сдаче на права собрались резко сократить. Поправки также содержат дополнительные изменения. В частности, перечень оснований для недопуска к экзамену дополнили одним новым пунктом.

Документ предусматривает и новые причины для аннулирования уже выданных водительских удостоверений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.