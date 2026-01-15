Фото, видео: www.globallookpress.com/Zhao Dingzhe; 5-tv.ru

Администрация Трампа выдвинула новый ультиматум.

Европейские военные сейчас направляются в Гренландию. После заявлений Дональда Трампа о желании сделать ее 51-м штатом США Дания решила усилить оборону острова. Оптимизма не прибавляют и переговоры в Белом доме. После встречи с американским руководством датские министры с трудом нашли слова, чтобы дать пресс-конференцию. Администрация Трампа выдвинула новый ультиматум. И собирается уже купить Гренландию. Во сколько ее оценили, знает корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

О том, что особых договоренностей достичь не удалось, говорит вот этот, достаточно растерянный взгляд министра иностранных дел Гренландии. Вся в черном Вивиан Моцфельдт неспешно подходит к журналистам. Итог этим переговорам подвела сдержанно.

«Наше обязательство найти правильный путь дают нам возможность смотреть в будущее», — заявила Моцфельдт.

О том, какая судьба ждет Гренландию, как ни парадоксально, теперь решают на американском континенте. В белом доме глав МИД Дании и Гренландии встречали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио. Их встреча не продлилась и полутора часов. Диалог, министр иностранных дел Дании хоть и назвал конструктивным, но дал понять, что их позиция так и не была услышана.

«Обсуждение было сосредоточено на том, как обеспечить долгосрочную безопасность Гренландии. И здесь, должен сказать, наши позиции по-прежнему расходятся. Для нас любые идеи, которые не уважают территориальную целостность Королевства Дания и право гренландского народа на самоопределение, являются, разумеется, совершенно неприемлемыми», — сказал Ларс Лекке Расмуссен, министр иностранных дел Дании.

Белый Дом считает иначе. На фото в посте из социальных сетей, где жителям Гренландии предлагают выбрать между якобы светлым будущим под крылом США и мнимыми угрозами от России и Китая, датского флага нет.

Сами жители острова перспективу стать 51-м американским штатом не одобряют. По данным опросов, 85% населения категорически против перехода под контроль США. Вот что рассказала одна из жительниц острова, в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Датчане, даже те, которые прожили здесь так же, как и я 20 лет, они уже сейчас говорят, что, если остров перейдет в руки США, они покинут этот остров. То есть жить под США они не хотят», — подчеркивает Алена Кохлер, жительница Гренландии.

Трамп, тем временем, не отступает. По словам главы Белого дома, все это тщательно продуманная стратегия для укрепления позиций в Арктике. Иначе первенство будет у России и Китая.

«Я не могу полагаться на то, что Дания сможет самостоятельно себя защитить. Они говорили о том, что усилили присутствие, добавив дополнительную упряжку с собаками. И говорили об этом вполне серьезно», — заявил президент США.

На фоне намерений Трампа захвата Гренландии Дания усиливает оборону острова. По данным журнала Atlantic со ссылкой на главу датских сухопутных сил, на остров отправлен транспортный самолет для наращивания военной группировки. О размещении своих солдат заговорили Франция и Германия. По данным издания Bild уже на следующей неделе на острове высадится передовая группа, состоящая из военнослужащих Бундесвера. Норвегия оказалась чуть скромнее и решила отправить в Гренландию, внимание, двоих военных.

Тем временем, Штаты уже подсчитывают, во сколько им обойдется покупка Гренландии. Глава Белого дома поручил госсекретарю Рубио, в короткие сроки подготовить документы. Остров США оценили в скромные 700 миллиардов долларов. И это похоже на выгодную инвестицию. Ведь только запасы редкоземельных металлов и углеводородов, по оценкам экспертов, тянут на сумму с куда большим количеством нулей.

Однако, пока, угрозы Трампа лишь сплачивают гренландцев с датчанами и заставляют Европу готовится к худшему. Ведь ставка в этой игре — не только будущее 57-тысячного народа, но и судьба всего трансатлантического альянса.

