Уиткофф и Кушнер могут снова прилететь на переговоры в Москву

Фото, видео: www.globallookpress.com/Florian Gaertner; 5-tv.ru

Россия открыта к разговору с США.

Спецпосланник Трампа и зять американского президента могут приехать в Москву. Как сообщает издание Bloomberg, переговоры с Владимиром Путиным могут пройти уже в этом месяце.

На повестке — обсуждение мирного плана по Украине. В частности, вопросы гарантий безопасности Киеву.

Сам американский президент обвинил Зеленского в затягивании конфликта. Но также уточнил, что о поездке Уиткоффа и Кушнера ничего не знает. Готовность Москвы провести переговоры в случае необходимости обозначили в МИД РФ.

«Все предыдущие встречи со специальным посланником президента Трампа господином Уиткоффом, и вот в последнее время к нему подключился господин Кушнер. Все эти встречи были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин», — отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

