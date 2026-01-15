Российские туристы не изменили своей любви к Кубе после слов Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Reinhard Rohner

Туроператоры отмечают рост бронирования по данному направлению.

Спрос на путешествия на Кубу у российских туристов вырос сразу на 30%, несмотря на угрожающую напряженность мировой повестки после намерений президента США Дональда Трампа «взяться» за давнего врага своей страны. Об этом в беседе с журналистами портала Life.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Несмотря на некоторые предположения, что после заявлений Трампа на Кубу ездить никто не будет, это не так. Наоборот, у нас сейчас большой рост по Кубе», — отметил спикер.

Ситуацию Мкртчян связывает, в том числе с тем, что в последнее время турагентства не отправляют россиян в Венесуэлу.

Рост спроса на туры в пределах 20-30% (именно такой отмечается по Кубе. — Прим. ред.), добавляет эксперт, не показывают такие популярные направления, как ОАЭ, Таиланд, Египет и Вьетнам.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что США хотели бы «помочь» кубинцам. Более того, американский лидер поддержал идею о назначении Госсекретаря Марко Рубио на пост президента Кубы. Об этом сообщал 5-tv.ru.

До того Трамп также высказался о ситуации вокруг Кубы, заявив, что страна находится в крайне тяжелом состоянии. По его словам, будущее кубинской экономики остается неопределенным, и никто не может с уверенностью прогнозировать, как будут развиваться события дальше.

