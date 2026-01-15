Добби теперь свободен: председателям советов многоквартирных домов добавят долгожданную новую функцию

Фото: www.globallookpress.com/Oleg Spiridonov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Раньше такую возможность российское законодательство не предусматривало.

Председатели советов многоквартирных домов смогут досрочно оставить свой пост. Такую инициативу поддержали депутаты Госдумы на пленарном заседании, сообщает URA.RU.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркивает, что принятый в первом чтении законопроект предлагает решение ситуаций, когда человек (председатель совета. — Прим. ред.) переехал, заболел или буквально не хочет больше занимать свой пост.

Существующие законы РФ не предусматривают возможности досрочного прекращения полномочий председателя совета, причем даже в том случае, если он продал свою квартиру в доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о домовых чатах на платформе MAX. Он обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на новой платформе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.