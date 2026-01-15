Почему зимой растут счета по ЖКХ и где искать ошибки в расчетах служб

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если очередная платежка в новом году вызывает недоумение, самое время разобраться в том, как она формируются.

Значительное и резкое увеличение счетов по ЖКХ в 2026 году может быть связано с переходом на новый способ расчета, индексацией тарифов или ошибками в данных. Об этом журналистам Life.ru рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Что касается отопления, отметил он, его ежемесячная цена обусловлена объемом потребленного тепла, он складывается из показаний общедомового или индивидуального прибора учета, либо по утвержденному нормативу на квадратный метр площади жилья, плюс действующий тариф. Основной фактор — площадь квартиры, и если возникают вопросы, нужно сверить ее со сведениями в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, важно учитывать количество проживающих в квартире, корректировки на основе фактического потребления прошлого года, а также ежегодную индексацию. Упомянутые ошибки чаще всего связаны с неправильной площадью квартиры, неверным числом жильцов, применением некорректных тарифов и услуг, расхождением в данных приборов и квитанций. Чтобы прояснить ситуацию, нужно письменно обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ) с требованием провести проверку.

Отказ от ответа и разъяснений? Тогда стоит обратиться в контролирующие органы. Например, в региональное отделение жилищной инспекции, Роспотребнадзор (с жалобой на нарушение прав потребителей), прокуратуру или в суд. Собственник квартиры имеет право на перерасчет, а если температура в отопительный сезон опускается ниже нормативов, можно требовать уменьшения платы. Так, при температуре в жилой комнате ниже +14 градусов оплата за отопление не начисляется вообще. Фиксировать ее нужно сертифицированным термометром, а затем составлять акт с представителем управляющей компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 марта в России изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.