«Ураган» пронесся по позициям ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как РСЗО «Ураган» ударил по позициям ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
С задачей успешно справились бойцы группировки «Центр».
Артиллеристы группировки войск «Центр» из расчета РСЗО «Ураган» нанесли удар по позициям ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В Минобороны показали кадры массированного площадного удара по району сосредоточения формирований боевиков. Все цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
