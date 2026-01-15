Опубликован список самых опасных перекрестков России

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

Больше всего ДТП происходило на дорогах в Саратове, Омске, Челябинске, Воронеже и Уфе.

Сегодня появился рейтинг самых опасных перекрестков страны. Фактически, это самые аварийные дороги — там, где за последние годы происходило больше всего ДТП с пострадавшими и даже погибшими.

Период исследования — 11 лет. И за это время первое место печального списка прочно занял перекресток в городе Саратове. Там на пересечении проспекта Строителей и улицы Академика Антонова случилось 90 аварий.

На втором месте — Омск. Далее — перекрестки в Челябинске, Воронеже и Уфе. И только на шестом месте появляется Санкт-Петербург, где на стыке Большевиков и Дыбенко было 62 аварии.

Надо отметить, что все приведенные перекрестки со светофорами, но даже это не снижает аварийность.

