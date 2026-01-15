Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Украинские дроны атаковали несколько перевозивших нефть судов в Черном море.

Самое страшное, что Киев уже не стесняется этой роли. Накануне в Черном море атакованы сразу несколько нефтяных танкеров, которые шли к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Это уже международный холдинг, основные участники там Соединенные Штаты и Казахстан. То есть ударам подверглись их суда и организаторы нападения точно знали хозяев. Об истинной цели этой провокации рассказывает корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Атака четырех украинских беспилотников на танкер Delta Harmony — это лишь один эпизод. Накануне в Черном море были атакованы сразу три танкера. В нашем Минобороны сегодня рассказали об атаке на другое судно — танкер Matilda, который следовал под флагом Мальты. По нему два украинских беспилотника ударили, когда тот находился всего в 100 километрах от Анапы. Третьим судном стала Delta Supreme. Всеми тремя управляют греческие компании. Танкеры шли на загрузку в район Новороссийска на терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума. Туда поступает более 80% нефти из Казахстана на экспорт.

«В ходе проведенных экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнерами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права», — заявил официальный представитель МИД Республики Казахстан Ерлан Жетыбаев.

Удары явно для устрашения: ни одно судно не получило серьезных повреждений, экипажи не пострадали. А вот фрахт и страховка, вся транспортировка нефти, в целом, могут серьезно вырасти в цене. Причем, урон нанесен не просто морским перевозкам, но напрямую — американской нефтянке. Танкер Matilda зафрахтован компанией Chevron. Ей же и ExxonMobil принадлежат 75% акций в «Тенгизшевройл». У «Лукойла» там — всего 5%, поэтому под прицелом Киева — не интересы России, а, по сути, международные морские перевозки.

«Недопустимо, что Украина теперь с помощью беспилотников атакует танкеры, идущие под международными флагами в международных водах. Это дальнейшая эскалация конфликта, и международное сообщество должно, наконец, принять меры против киевского руководства. Все суда должны безопасно использовать международные воды, не подвергаясь атакам по прихоти Зеленского», — отметил Гуннар Линдеманн, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».

В одиночку осуществить атаки Киеву вряд ли бы удалось. Судя по всему, помогают все те же силы в Европе, которые отчаянно пытаются сорвать усилия России и США по завершению украинского кризиса.

В наш МИД была вызвана временная поверенная в дела Великобритании. Россия заявила о решительном осуждении террористической атаки киевского режима на гражданские суда в Черном море, для предотвращения новых терактов потребуются международные усилия, сдерживать придется не только Киев, но и Лондон.

Прецедентом стал захват танкера Marinera под российским флагом в Атлантике 7 января, уже подтверждено: в той американской операции участвовали британские морские силы.

«После захвата танкера Marinera и некоторых других было много юридической работы, чтобы найти правовые основания для ареста судов и их грузов. И чувствуется, что британское правительство окончательно определилось с возможностью захвата и ареста российских танкеров с нефтью. Ну, или тех, что связаны с Россией», — говорит Эмма Йоманс, репортер Times.

Британцы даже повод нашли: достаточно признать одно из 520 подсанкционных судов так называемого «теневого флота» ничейным — якобы оно ходит под чужим или вообще фальшивым флагом — и все, можно перекачивать нефть в свои резервуары. Но это не грабеж, это, по британской версии, борьба с обходом санкций.

«Россиянам теперь нужно быть очень осторожными. Любая их попытка защитить свои танкеры с помощью чрезмерной силы спровоцирует нас на дальнейшую эскалацию в рамках существующего конфликта. Нам, британцам, также стоит задуматься о словах бывшего главы разведки MI6 о том, что нам нужно вновь легко начать применять грубую силу, в том числе в международных отношениях», — говорит Алессио Паталано, профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Вот так, цинично, зато откровенно, в Великобритании рассуждают о возможности морской блокады России. Причем под удары попадают и союзники по НАТО. Неделю назад украинские беспилотники атаковали турецкий танкер Elbus. До него в ноябре били по двум другим турецким танкерам.

Если все это приведет к подорожанию нефти, ЕС рискует вызвать гнев двух основных торговых партнеров — США и Китая. Пекин назвал нападения на нефтяной флот нарушением международного права и произволом.

