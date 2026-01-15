США готовы потратить 700 миллиардов долларов на Гренландию

Фото: Reuters/Rick Wilking

Трамп рассматривает остров как стратегический буфер в Арктике.

Соединенные Штаты могут выделить до 700 миллиардов долларов на приобретение Гренландии. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По информации телеканала, покупка Гренландии рассматривается как создание «стратегического буфера в Арктике против главных конкурентов Америки».

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова к США. Еще во время первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года подтвердил намерение рассмотреть эту возможность. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под сомнение право Дании на контроль над территорией и заявил, что остров «должен стать частью США».

Президент США также утверждал, что оборона Гренландии в настоящее время не представляет собой серьезную силу, и выражал опасения, что Россия или Китай могут занять остров, если это не сделают США.

Гренландия официально является автономной частью Дании. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите острова, согласно которому США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной внешней угрозы.

