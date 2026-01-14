Посол РФ в Дании Барбин: Россия — за мирный диалог по Арктике

Фото: www.globallookpress.com/Johan Nilsson/Tt

Москва выступает за стабильность в регионе и отвергает сценарии военной эскалации.

Россия заинтересована в развитии добрососедского взаимодействия в Арктике. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

По его словам, Москва не рассматривает регион как зону противостояния и не угрожает своим соседям.

«Противоречия и разногласия между арктическими государствами должны решаться в соответствии с международным правом и путем переговоров. Необходимо избегать эскалации в Арктике», — высказался Барбин в комментарии датскому телеканалу TV2.

Барбин также выступил за восстановление полноценного международного сотрудничества в Арктике. Совместная работа стран региона, по его оценке, способна обеспечить безопасность более эффективно и с меньшими издержками, чем курс на милитаризацию, который продвигают отдельные государства — участники НАТО.

Заявление посла прозвучало на фоне дискуссий вокруг Гренландии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа передать остров под контроль Вашингтона он якобы может оказаться в сфере влияния России или Китая. В европейских СМИ также появлялась информация о консультациях Великобритании, Франции и Германии по возможному усилению военного присутствия в регионе.

Гренландия входит в состав королевства Дании, однако с 2009 года обладает широкой автономией и самостоятельно определяет внутреннюю политику. Власти Дании и самой Гренландии ранее заявляли о недопустимости любых посягательств на территориальную целостность острова.



