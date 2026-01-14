Директор нацпарка «Куршская коса» задержан в Калининградской области

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Анатолий Калина занимал свой пост с 2011 года.

В Калининградской области сотрудники правоохранительных органов задержали директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона. Отмечается, что после задержания с руководителем особо охраняемой территории работают оперативные службы. Подробности не раскрываются.

«Директор нацпарка „Куршская коса“ задержан, подробности будут завтра», — заявил собеседик агентства.

Он также добавил, что информация о причинах задержания не разглашается до тех пор, пока не будут завершены первоначальные процессуальные действия. Анатолий Калина — депутат регионального законодательного собрания. Пост директора нацпарка «Куршская коса» он занимает с 2011 года.

Парк с 2000 года официально считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится в Зеленоградском районе Калининградской области — занимает южную часть Куршской косы и граничит с одноименным национальным парком в Литве. Это одно из самых популярных в регионе, ежегодно сюда приезжают до 500 тысяч туристов.

Площадь территории составляет 6 621 гектар, в том числе 351 гектар земель сторонних собственников и пользователей, расположенных в границах нацпарка. Помимо туристических проектов в «Куршской косе» реализуются научные исследования и природоохранные мероприятия. Это особо охраняемая зона, а деятельность руководства подчиняется строгим федеральным нормам.

