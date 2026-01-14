«Атаковать McDonald's?» Мелони о возможном ответе на позицию США по Гренландии

Фото: www.globallookpress.com/Stefano Costantino

Премьер Италии указала на отсутствие реалистичных альтернатив курсу в рамках НАТО.

Обсуждение возможного ответа Запада на действия США в отношении Гренландии требует конкретных и взвешенных предложений, а не абстрактной критики. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на мероприятии, посвященном началу политического года.

Говоря о звучащих призывах дистанцироваться от политики Вашингтона, глава итальянского правительства подчеркнула, что подобные инициативы должны сопровождаться четким планом действий.

«Эта стратегия неправильна? Тогда вы должны формализовать для меня альтернативу, вы должны сказать мне, что вы намерены делать, то есть мы должны дистанцироваться — в том смысле, что мы должны выйти из НАТО? Мы должны закрыть американские базы… мы должны разорвать торговые связи… мы должны атаковать McDonald's… я не знаю. Что нам делать?» — высказалась Мелони.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес Дании, потребовав прекратить ее присутствие в Гренландии. Эти слова прозвучали за несколько часов до запланированных консультаций в Белом доме с участием госсекретаря США Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса, а также представителей Дании и властей Гренландии по статусу острова и безопасности в Арктике.

