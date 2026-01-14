На Кипре нашли тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бывший топ-менеджер пропал 7 января.

В труднодоступной прибрежной зоне на территории военной базы между Писури и Авдиму на Кипре нашли тело, предположительно, экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, пропавшего неделю назад. Об этом сообщил портал Philenews.

Тело нашли на скалистом и изрезанном участке побережья — именно в этом районе поисковые службы сосредоточили усилия после исчезновения 56-летнего бизнесмена, о чем стало известно 7 января.

Позднее зону поисков расширили: к операции подключили беспилотники и персонал британских военных баз. Основное внимание уделяли скалам мыса Аспро, где зафиксировали последний сигнал с мобильного телефона Баумгертнера, уточнило издание.

По предварительным данным, останки находятся в состоянии сильного разложения из-за длительного воздействия природных факторов. В связи с этим для окончательной идентификации может потребоваться ДНК-экспертиза или анализ стоматологических данных.

Обнаружение тела стало итогом масштабной поисково-спасательной операции, которая осложнялась зимними штормами. Баумгертнер, ранее возглавлявший компанию «Уралкалий», проживал в Лимассоле. В последний раз его видели, когда он сел в такси и направился в район Писури.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.