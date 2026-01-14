В МИД вызвали временную поверенную в делах Великобритании в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ведомство заявило о необходимости обсудить ряд чувствительных вопросов двусторонней повестки.

Временную поверенную в делах Великобритании в России вызвали в Министерство иностранных дел в Москве. Об этом сообщили в ведомстве.

«В МИД России вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», — уточнили в министерстве ТАСС.

Конкретные причины вызова и детали переговоров не раскрыли.

Ранее появлялась информация о готовности Лондона рассматривать возможность направления британских военных на Украину при условии установления режима прекращения огня. В частности, газета The Times сообщала, что Великобритания и Франция обсуждают вариант развертывания ограниченного миротворческого контингента после возможных договоренностей.

В Москве подобные инициативы ранее подвергали критике. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что планы западных стран по расширению военного присутствия на Украине могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Дипломат также заявила о намеренном препятствовании инициативам по разрешению кризиса и отдельно отметила особую роль Великобритании.

