Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе беседы лидеры двух государств обменялись мнениями по актуальной международной проблематике. Особое внимание уделили ситуации вокруг Венесуэлы.
«Подчеркнуто совпадение принципиальных подходов России и Бразилии в том, что касается обеспечения государственного суверенитета и национальных интересов Боливарианской республики», — сообщили в Кремле.
Президенты России и Бразилии условились продолжить координацию усилий в интересах деэскалации обстановки в латиноамериканском и других регионах мира. Координация будет вестись, в том числе, в рамках ООН, а также по линии БРИКС.
Кроме того, в контексте будущего заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня Путин и да Силва обсудили ряд вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных сферах. Заседание запланировали на февраль.
