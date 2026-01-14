Минкультуры сменило директоров Третьяковской галереи и Пушкинского музея

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Объекты культурного притяжения продолжат развиваться под руководством профессиональных лидеров.

Директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ольгу Галактионову назначили генеральным директором Государственной Третьяковской галереи. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в мессенджере MAX.

Галактионова руководила ГМИИ имени Пушкина с января 2025 года, а до этого занимала пост директора РОСИЗО. За время ее работы реализовали масштабные выставочные проекты, среди которых экспозиции, посвященные творческому коллективу советских художников-графиков и живописцев «Кукрыниксы» и художнику Павлу Филонову, проект «Бессмертие подвига», а также выставку «ДК СССР», удостоенная первой Национальной премии в сфере музейного дела имени Дмитрия Лихачева, отметила министр.

До этого Третьяковскую галерею возглавляла культурный деятель Елена Проничева. Она приняла решение оставить должность по собственной инициативе. В период ее руководства галерея провела десятки заметных выставок и открыла новые музейные пространства не только в Москве, но также в Самаре и Калининграде.

При этом Проничева стала новым руководителем Пушкинского музея. Любимова выразила благодарность Елене Проничевой за проделанную работу и вклад в развитие Третьяковской галереи. Она отметила значимость реализованных при ней проектов и расширение географии музейных площадок.

