Европарламент пригрозил заморозкой торгового соглашения с США

Это происходит на фоне угроз Трампа аннексировать Гренландию.

Депутаты Европейского парламента хотят приостановить ратификацию нового торгового соглашения с США из-за невыполнения Белым домом его условий, а также угроз в адрес Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Если мы одобрим сделку, которую Трамп считает личной победой и выдвигает претензии на Гренландию, это будет легко воспринято как вознаграждение его и его действий», — говорится в письме, подготовленном датским депутатом Пером Клаусеном.

В июле 2025 года Евросоюз и США подписали торговое соглашение и установили пошлины в 15% практически на весь экспорт из Европы в Штаты.

Евросоюз в свою очередь должен был закупать энергоносители на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов долларов в американскую экономику.

В материале агентства утверждается, что спустя три недели после подписания документа Штаты единолично повысили пошлины на сталь и алюминий с 15 до 20%. Этот шаг нарушил договоренности сторон, которые должны были обсуждать этот вопрос и постепенно снижать пошлины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дания перебросила в Гренландию солдат и военную технику. Самолет Challenger, находящийся в ведении датского Минобороны, приземлился в начале недели в Нууке. При этом журналистам пока не удалось установить, связан ли этот рейс напрямую с переброской передового отряда. Командование вооруженных сил Дании воздержалось от комментариев.

