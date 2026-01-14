Михаила Ефремова заметили возле театра Никиты Михалкова после выхода из колонии

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Артист задействован в постановке «Без свидетелей», показ которой запланирован на февраль.

Актера Михаила Ефремова впервые после освобождения из исправительной колонии заметили у здания театра народного артиста России, режиссера и актера Никиты Михалкова. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Речь идет о «Мастерской «12», художественным руководителем которой является Михалков.

Из официального сообщения театра следует, что инициатива сотрудничества исходила от самого Ефремова — он лично обратился к Михалкову с предложением о работе. Режиссер представил актера труппе и отметил, что пережитые события серьезно повлияли на артиста, позволив ему иначе взглянуть на многие жизненные и профессиональные вопросы.

Известно, что Михаил Ефремов уже задействован в постановке «Без свидетелей», показ которой запланирован на основной сцене театра в феврале.

Художник спектакля Юрий Купер высоко оценил актерские возможности Ефремова, назвав его исполнителем редкого масштаба, способным убедительно воплощать самые разные образы. По мнению Купера, артист отличается большей пластичностью и глубиной перевоплощения по сравнению с народным артистом СССР, актером Михаилом Ульяновым, исполнившим главную роль в одноименном фильме.

Также отмечается, что работа над спектаклем идет уже достаточно давно. Репетиции проходили как очно, так и дистанционно, в том числе по телефону. На опубликованных кадрах Ефремова запечатлили у входа в здание «Мастерской «12».

Михаил Ефремов стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы летом 2020 года. Он выехал на встречную полосу на Садовом кольце, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого погиб на месте.

Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы и штрафу, позже срок сократили до семи с половиной лет. Ему одобрили условно-досрочное освобождение в марте 2025 года, и Ефремов покинул колонию 9 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подготовке Ефремова к возвращению на сцену.

