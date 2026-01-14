Киану Ривз вышел на лед спустя десятки лет после ухода из хоккея

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sammy Kogan; 5-tv.ru

Голливудского актера видели на катке вместе с возлюбленной.

Киану Ривз вернулся на лед спустя десятилетия после завершения хоккейной карьеры. Американский актер поделился кадрами свидания со своей возлюбленной Александрой Грант.

Пара посетила один из главных катков Нью-Йорка. На опубликованных видео голливудская звезда вместе с возлюбленной пытаются устоять на коньках. Но получается с большим трудом. Ривз признался, что не катался с подросткового возраста.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Мэттью Макконахи решил избежать будущих скандалов, связанных с использованием собственной внешности искусственным интеллектом. Звезда Голливуда зарегистрировал сразу несколько товарных знаков, а вернее, права на свой образ в восьми фильмах и известных видео с его участием.

Издание Wall Street Journal, которое об этом узнало, отметило, что раньше актеры никогда не прибегали к подобным методам защиты. И пока в интернете вполне можно встретить или создать дипфейки с участием Макконахи.

