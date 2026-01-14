Актер, режиссер, педагог и друг: каким запомнили Игоря Золотовицкого

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Заслуженный артист России снимался в кино, работал в театре и стоял во главе Школы-студии МХАТ.

Не стало Игоря Золотовицкого. Заслуженный артист России, режиссер, телеведущий, актер. Его имя неизменно связано со школой-студией МХАТ, которой он посвятил 40 лет, 13 из которых стоял во главе легендарного театрального вуза. Студенты запомнят его как строгого и мудрого наставника, а зрители — по ярким ролям в театре и кино. О пути и наследии мастера — корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Он ушел так неожиданно и скоропостижно, что даже траурную ленту для фото быстро найти не удалось. Неизменная улыбка — таким был и останется в памяти Игорь Золотовицкий. И подпись от воспитанников и сотрудников школы-студии МХАТ, где профессор проработал ректором последние 13 лет, — «наш любимый Игорь Яковлевич». Любимый для всех.

«Игорь Яковлевич — это вообще великолепный был и человек, и актер, и преподаватель, и друг. Это такая потеря. Мы все скорбим», — сказал главный инженер Школы-студии МХАТ Сергей Бойко.

Комментировать трудно, выражать соболезнования — еще труднее. Игорю Золотовицкому было всего 64. Буквально вчера заслуженный артист России играл спектакли, строил планы. А в эту пятницу снова должен был выйти на сцену родного МХТ имени Чехова, где прослужил более сорока лет.

«Талантливейшие у него студенты, будучи сейчас артистами, вышли. То есть вот, человек был талантлив во всем, но самое главное, он умел дружить», — рассказал заслуженный артист России Камиль Ларин.

Педагог, телеведущий, режиссер, актер. Одна из последних театральных работ мэтра — роль Игоря в спектакле Евгения Гришковца «Весы» — это про мужчин, находящихся в волнительном ожидании рождения каждый своего ребенка. Очень похоже на Золотовицкого: педагог, который обучил не одно поколение актеров и режиссеров, каждый выпускной экзамен своих учеников не проживал, а переживал.

«Игорь Яковлевич — это большой папа для всех нас для всех, для актеров, для режиссеров, для всех представителей творческих профессий, кто что-то делал живое. Потому, что этот человек всегда был легок на подъем. Что ни звонок, то шутка», — отметил режиссер и продюсер Игорь Твердохлебов.

Чувство юмора в любой ситуации. Наверное, поэтому дебютная роль Игоря Золотовицкого на экране — гидроакустик Рыбаков в семейной комедии «Егорка» Александра Яновского. Затем была драма «Непрофессионалы» Сергея Бодрова-старшего. И далее десятки ролей, к воплощению которых Золотовицкий подходил с неизменной глубиной и эмоциями.

Эти уникальные закулисные кадры журналисты сделали в 2022-м на съемочной площадке сериала «Библиотекарь». В фэнтезийном детективе по одноименному роману Михаила Елизарова Игорь Золотовицкий сыграл Валентина Лагудова — бывшего литературного критика, который первым узнает о скрытых свойствах книг. С этого начинается борьба за магические издания.

«Для меня это впервой, такие батальные сцены, для меня это впервой. Каскадеры помогают. Но это большой проект, большой постановочный проект», — делился тогда заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Конечно, в фильмографии профессора были такие фильмы, как «Такси-блюз», «Сочинение ко Дню Победы», «Заяц над бездной». Но, пожалуй, главное достояние Игоря Золотовицкого — родная Школа-студия МХАТ, которую сам же и закончил в 1983-м.

«То, что он смог сделать- не то, что удержать на плаву институт, очень непростое заведение учебное, лучшее в стране в своем роде. Это живое место. Оно развивается, и развивалось и будет, дай бог», — отметил актер, режиссер Никита Высоцкий.

Сегодня все ученики и выпускники Школы-студии МХАТ говорят: с уходом Игоря Золотницкого они осиротели. Известно, что заслуженный артист России последние полгода тяжело болел. Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в его родном МХТ имени Чехова.

