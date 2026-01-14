Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Дома у экс-премьера Украины прошли обыски.

Коррупционный скандал на Украине разгорается с новой силой. Сотрудники НАБУ нагрянули в офис бывшего премьера страны — Юлии Тимошенко. При ней обнаружили десятки тысяч долларов непонятного происхождения. По версии следствия, за деньги она предлагала поддержку нужных законопроектов Зеленского в Раде.

За сколько продаются голоса украинских депутатов, выяснил корреспондент «Известий» Виталий Ханин.

Только отыграл гимн, и сразу началась новая песня — плач «главной косы» Украины. Общая мысль: даже при Януковиче обыски были приятнее.

«Люди Януковича хотя бы приносили решение суда как фиговый лист. Лезли ко мне через забор, но приносили. И сейчас, пользуясь моим частным телефоном, какие-то мои эмоциональные или любые разговоры они сейчас будут выбрасывать в эфир. Да, а мы что, не имеем права на какую-то собственную жизнь?» — заявила депутат Верховной рады Украины, в 2007–2010 гг. премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

В конце — жидкие аплодисменты. Депутаты разбиваются на группки, чтобы обсудить в своем кружке утренние новости. У НАБУ выступить получилось ярче. Как раз перед речью Тимошенко показали и обыски, где выкладывают аккуратные пачки долларов, и запись разговора Тимошенко с народным депутатом. Где она нежным шепотом и, конечно, по-русски, как все местные депутаты, когда думают, что их не слышат, объясняет, как этими долларами распорядится.

Это уже не первый удар прозападных антикоррупционных органов по Верховной раде. Сразу пятеро депутатов от «Слуги народа» также получили подозрения, и снова за платное голосование. Казалось бы, Тимошенко выделяется на фоне парламентариев от фракции Зеленского, она ведь считается оппозиционером. Вот только все ключевые законы просроченного президента «Батькивщина» поддержала. В том числе демарш против тех же НАБУ и САП — рьяной речью в июле прошлого года.

Антикоррупционные органы, которые подчиняются не украинцам, а американцам, буквально сносят всю политическую систему. Главные соратники Зеленского, Ермак и Миндич. Народные депутаты, руководство остатков энергетического сектора. Кто будет следующим? Те, кто аплодировал Тимошенко в июле и голосовал за закрытие НАБУ и САП? Еще один бумажный оппозиционер, Петр Порошенко*, который хочет быть президентом вместо Зеленского, но буквально вчера заявил, что выборы не нужны? Может, другие народные депутаты, которые сейчас подозрительно громко защищают главу «Батькивщины»?

«НАБУ, САБ, НАЗП и все крупные антикоррупционеры — самые большие враги Украины, потому что они не борются с коррупцией. Помните, как у нас нацисты боролись с коммунистами? Кто был наибольшее зло?» — сказала народный депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

Антикоррупционные органы, которые могут взять любого — хоть помощника президента, хоть оппозиционера, — оказались лучшим средством контроля над Украиной. Потому что воруют все. И все друг другу по кругу дают взятки.

«Наивно полагать, что всего лишь одно учреждение внутри коррумпированной системы может искоренить коррупцию и, знаете ли, превратить ее в демократическую власть. Так думать невозможно, потому что реальные силы, как я упоминал ранее, все еще активны на заднем плане. Это те, кто поддерживал миссис Тимошенко и господина Ющенко еще в то время», — сказал глава немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Впрочем, обыски, подозрения и даже публикация тайных разговоров все равно остаются в украинской системе только угрозами. Все, кто столкнулся с НАБУ и САП, вышли под залог. Причем, нашли где-то друзей, которые готовы внести бешеные суммы. Тимошенко вот заявила, что это вообще не ее голос на записи. И тоже будет бороться в суде.

«Вот эта политическая система Украины, которая прогнила в очень многих моментах, и прежде всего потому, что президент недействительный, потому что президент скоро два года, как не имеет права быть президентом», — отметил политолог Юрий Светов.

И главное: информационные снаряды антикоррупционщиков все время где-то рядом с главным лидером ОПГ, но продолжают пролетать мимо Зеленского. А это значит, что кураторы пока только готовятся поменять украинскую политическую действительность. И могут в любой момент снова взять паузу. Если те, кто под подозрением — то есть все украинские чиновники, включая верхушку, — будут лояльны к предложениям из-за океана.

