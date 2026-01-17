Найден «недостающий элемент»: эволюция человека предстала в новом свете

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Ученые обнаружили в марокканской пещере останки древних гоминидов, которые могут радикально изменить представления о происхождении нашего вида.

В Марокко археологи извлекли фрагменты скелетов возрастом 773 тысячи лет. Они сочетают в себе черты современного человека и примитивных предков. Об этом сообщает Daily Mail.

Находки были сделаны в пещере Грот-о-Оминид вблизи города Касабланка. Среди обнаруженных артефактов оказались нижние челюсти двух взрослых особей и ребенка, а также зубы, части бедренной кости и позвонки. Исследователи подчеркивают, что данные останки представляют собой мозаику признаков: плоские лица, характерные для Homo sapiens, соседствуют с массивными надбровными дугами и небольшим объемом мозга, свойственными более ранним видам.

Это открытие ставит под сомнение классическую теорию о том, что человек разумный возник исключительно в Африке и лишь затем вытеснил другие группы в ходе миграции. Новые данные свидетельствуют о том, что предки современных людей покинули Черный континент задолго до формирования финального облика Homo sapiens, распределившись по Евразии и параллельно развиваясь в разных регионах.

«Я бы с осторожностью называл их „последним общим предком“, но они максимально близки к популяциям, из которых впоследствии вышли африканские Homo sapiens и евразийские ветви неандертальцев и денисовцев», — отметил палеоантрополог Жан-Жак Юблен.

Важной деталью стало то, что одна из челюстей по строению напоминает останки Homo erectus, однако зубы имеют черты, связывающие их с будущими неандертальцами. На бедренной кости одного из гоминидов ученые зафиксировали следы зубов хищника, вероятно, гиены, что указывает на суровые условия жизни в тот период.

Отличное состояние находок объясняется тем, что пещера была законсервирована песчаной дюной на сотни тысяч лет. Помимо костей, археологи собрали богатую коллекцию из тысяч костей животных и сотен каменных орудий труда.

