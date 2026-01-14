Трамп: НАТО станет более эффективной, если Гренландия войдет в состав США

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению американского президента, если Штаты не присоединят Гренландию, то это сделает Россия или Китай.

НАТО станет «гораздо эффективнее», если Гренландия станет частью Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Соединенным Штатам нужна Гренландия в целях национальной безопасности. Это жизненно важно для „Золотого Купола“ (американская система противоракетной обороны — Прим. ред.), который мы строим», — написал глава Белого дома.

Трамп также считает, что НАТО должна возглавить процесс присоединения Гренландии к США. По мнению американского президента, если Штаты не присоединят Гренландию, то это сделает Россия или Китай.

Трамп несколько раз поднимал тему необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он намеревался выкупить остров, а в марте 2025 года пожелал его аннексировать.

Гренландия является частью Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии в дополнение к союзническим обязательствам по Североатлантическому альянсу. Согласно договоренностям, Штаты взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп обещает большие проблемы правительству Гренландии. Американский лидер жестко реагирует на нежелание острова переходить под контроль Вашингтона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.