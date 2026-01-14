«Мне повезло любить тебя»: Лолита о смерти Игоря Золотовицкого

Лолита об Игоре Золотовицком: мне повезло любить тебя в кадре

Певица и актер вместе снимались в сериале «Актрисы».

Певица Лолита Милявская выразила слова соболезнования семье народного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и назвала его «человеком, который не сочетался со словом „плохое настроение“». Об этом артистка написала в социальных сетях.

«Мне повезло любить тебя в кадре в „Актрисах“, как партнера, умного и тонкого актера. Ты смешил меня между дублями», — поделилась певица.

Милявская написала, что была знакома с Золотовицким 30 лет.

«Много чего было. Было… Только веселого! Только яркого!» — добавила Лолита.

Актер и певица вместе снимались в сериале «Актрисы»: кадрами из совместных эпизодов Лолита поделилась в своем профиле.

Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он возглавлял Школу-студию МХАТ с 2013 года и совмещал руководство учебным заведением с преподавательской и актерской деятельностью.

Золотовицкий оставался одной из ключевых фигур российской театральной сцены на протяжении многих лет, пользовался неизменным уважением профессионального сообщества и внес значительный вклад в развитие театрального образования в России.

