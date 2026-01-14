Украинские БПЛА атаковали танкер под флагом Мальты в Черном море

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer

Судно зафрахтовано американской компанией Chevron для перевозки казахстанской нефти.

Украинские беспилотники атаковали танкер «Матильда» в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Сигнал бедствия поступил по международному каналу в 10 часов 15 минут мск. Судно следовало под флагом Мальты. В оборонном ведомстве сообщили, что корабль подвергся атаке двух украинских ударных беспилотников. Место нападения находится на удалении около 100 километров от Анапы.

Об ударе по танкеру «Матильда», зафрахтованного американской нефтедобывающей компанией Chevron для перевозки казахстанского сырья с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), накануне сообщила компания «КазМунайГаз». Позже факт атаки подтвердило министерство энергетики Казахстана.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что атаки беспилотников и безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины на торговые суда в Черном море призваны подорвать усилия по политическому урегулированию украинского конфликта и дестабилизировать обстановку.

Ранее 5-tv.ru писал, что судно Midvolga 2, перевозившее подсолнечное масло из России в Грузию, 2 декабря подверглось атаке беспилотников в Черном море недалеко от побережья Турции. До этого, 28 ноября, танкер Virat под флагом Гамбии был также атакован БПЛА.

