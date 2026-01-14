Лавров: для диалога с Россией по Украине надо предлагать определенный план

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Москва готова вести переговоры по украинскому конфликту, если они будут прозрачными и содержательными.

Лидеры Евросоюза (ЕС) должны предоставлять конкретные каналы для диалога с Москвой, а не ограничиваться публичными заявлениями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении связаться с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Лаврова, заявления Макрона о планируемом контакте с Путиным в ближайшие недели носят больше показательный характер и не выглядят серьезными.

«В очередной раз президент Макрон заявил, что вот он обязательно свяжется с Путиным в течение нескольких недель. <…> Это несерьезно. Это работа на публику», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия готова вести переговоры по украинскому конфликту, если они будут прозрачными и содержательными, а устойчивый мир возможен лишь при устранении причин конфликта. Он отметил, что встречи Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером были именно такими примерами продуктивного диалога.

Также Лавров раскритиковал отдельные европейские государства, которые ставят во главу угла лишь прекращение огня. Он считает, что это попытка выиграть время для сохранения «нынешнего нацистского режима» в Киеве, действующего в интересах Брюсселя и НАТО, готовящихся к военным действиям против России.

Глава МИД РФ добавил, что дискриминационное применение санкций отражает ослабление конкурентных позиций США, и Россия продолжит спокойно сотрудничать с партнерами в реализации собственных проектов.

До этого, 13 января, Politico сообщала, что лидеры Франции и Италии поддержали идею постепенного вовлечения ЕС в переговорный процесс с Россией. Макрон, по данным издания, настаивал на важности европейского участия хотя бы частично, учитывая двусторонние контакты между США и Россией.

Отмечается, что европейские политики рассматривают возможность возобновления прямых контактов с Путиным, что станет значительным отходом от прежней политики ЕС, ориентированной на конфронтацию с Москвой и оказавшейся неэффективной.

Ранее, 12 января, сообщалось, что ЕС пришел к пониманию невозможности завершения украинского конфликта при продолжении поддержки Киева «до победного конца», в том числе экономическую помощь, поставки оружия и перспективу вступления Украины в ЕС.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Британию и ЕС в блокировании мирного урегулирования на Украине.

